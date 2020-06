Keine Kooperation mit RB Leipzig: St. Gallen und Arnheim dementieren Gerüchte

Auch Vitesse Arnheim wird als Farmteam offenbar nicht zur Verfügung stehen. „Wir widerlegen die Gerüchte, es kommt nicht in Frage“, sagte ein Clubsprecher am Mittwoch der Tageszeitung „AD“. Arnheim fand sich offenbar ebenfalls wegen personeller Verbindungen zum Red-Bull-Konzern in der Gerüchteküche wieder. Johannes Spors, zuvor Scouting-Leiter in Leipzig, ist dort seit März technischer Direktor. Der neue Trainer Thomas Letsch hatte viele Jahre verschiedene Positionen bei Red Bull Salzburg und beim österreichischen Partnerverein FC Liefering inne. RB Leipzig wollte die Klub-Namen am Dienstag nicht kommentieren.