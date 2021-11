Keine Lust auf „Psychospielchen“: SC DHfK Leipzig möchte Aufwärtstrend fortsetzen

Leipzig. Leistungsdruck verspürt André Haber nicht, auch nicht mit Blick auf den zwölften Tabellenrang oder die beiden anstehenden Heimspiele in dieser Woche. „Wir sind nicht zufrieden mit der aktuellen Punkteausbeute, das ist klar und nicht wegzudiskutieren – aber es ist noch nicht einmal ein Viertel der Saison gespielt“, so der Cheftrainer des SC DHfK mit ruhiger Stimme. Der 35-Jährige hat vollstes Vertrauen in die Qualität seines Kaders und ist sich sicher, dass die Leistung stetig steigen wird. „Warten wir ab und schauen, wohin wir uns entwickeln. Am Ende der Saison werden wir daran gerne gemessen“, gibt sich Haber selbstsicher. Anzeige

Den Aufwärtstrend wollen die Sachsen am Donnerstag (19.05 Uhr/ Sky) gegen den TSV Hannover-Burgdorf einleiten und damit die kleine Siegesserie von Ex-Trainer Christian Prokop und ihrem langjährigen Abwehrchef Bastian Roscheck wieder beenden. „Ich habe mich mit Basti, als wir hier zusammen gespielt haben, sehr gut verstanden. Es macht immer Spaß gegen Freunde zu spielen. Dann bin ich extra motiviert zu zeigen, dass ich der Bessere bin“, so die lockere Kampfansage von DHfK-Kreisläufer Maciej Gebala, der sich mit Roscheck lange die Position geteilt hatte. „Wir kennen ihn hier alle gut, wissen, mit wie viel Einsatz er spielt und wo seine Stärken liegen“, so der Mittelblocker weiter. Ein großer Vorteil dürfte das für die Grün-Weißen allerdings nicht sein, denn auch Roscheck dürfte die eine oder andere Schwachstelle der Leipziger verraten haben.

„Ich denke, dass sich beide Teams nicht groß auf diese Gedankenspiele einlassen werden und lieber auf die eigenen Stärken setzen“, meint Coach Haber, der sich aber durchaus damit beschäftigt hat, ob die Recken besondere Kniffe gegen sie anwenden könnten. Zu sehr wolle er sich aber nicht auf „Psychospielchen“ einlassen und stattdessen seine Truppe gut auf den Gegner einstellen. „Sie haben in dieser Saison ein zweites Deckungssystem integriert, das sehr unangenehm zu bespielen ist“, warnt der Stratege. Eine zusätzliche Video-Analyse sollte bei der detaillierten Vorbereitung auf den Kontrahenten unterstützen.

Ticketverlosung

Priorität habe die eigene Einstellung: „Alle sollen geil darauf sein, dass wir gewinnen, dass wir richtig gut spielen und wir so Spiele wie gegen Suttgart oder Göppingen ständig abrufen können – damit wir wieder eine Party mit den Fans haben können.“ Diese muss allerdings unter 2G-Bedingungen und mit Masken abseits des eigenen Sitzplatzes stattfinden. Tickets, die vor der Regeländerung erworben wurden, können zum vollen Preis erstattet werden.