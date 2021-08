Keine Olympia-Medaille von Fußball bis Hockey: Deshalb steckt Deutschland in der Teamsport-Krise

Am Ende flogen hölzerne Schläger über den Kunstrasen. Aus und vorbei. In der Nacht zu Donnerstag hatten die Hockeymänner auch die letzte Medaillenchance einer Mannschaftssportart bei den Spielen vergeigt. 4:5 im Spiel um Bronze gegen Indien, der Deutsche Hockey-Bund fährt erstmals seit 21 Jahren ohne Medaille heim. Die Frauen hatten sich schon vorher verabschiedet, sich immerhin fürs Kräftemessen im Zeichen der Ringe qualifiziert, was Fußballerinnen, Basketballerinnen und Handballerinnen, Volleyballer oder Volleyballerinnen nicht schafften. Fußballer, Handballer und Basketballer blieben früh auf der Strecke, die Medaillenhoffnungen im Beachvolleyball waren auf Sand gebaut. Seit Sydney 2000 war die Delle in den Teamsportarten, bei denen ein Ball mit im Spiel ist, nicht mehr so dramatisch. Ausgerechnet in den quotenträchtigsten Sportarten hat Deutschland den Anschluss verloren. Anzeige

Ursachenforschung tut not, denn eigentlich gibt es ja kein erhebenderes Gefühl, als in einer funktionierenden Mannschaft zu gewinnen. Sagt der ehemalige Hockey-Bundestrainer Bernhard Peters, der danach bei der TSG Hoffenheim und beim Hamburger SV als Nachwuchsexperte den Fußball durchleuchtete – und noch heute sportartenübergreifend denkt. Er hat das Drama im Grunde kommen sehen, obwohl auch den 61-Jährigen die Ausmaße erschrecken.

Peters sagt, dass es „keine eindimensionale Erklärung“ gibt. Augenfällig sei, "dass wir uns mit der Entwicklung im Hochleistungsbereich schwertun". Zu viel fehle an systematischer Ausbildung an der Basis, zu groß sind die Defizite bei Technik, Kreativität und Handlungsschnelligkeit. Und nicht mal mehr die viel beschworenen deutschen Tugenden helfen, weil andere Nationen noch mehr Willensschulung betrieben haben. Auch bei der Physis zeigen sich Unterschiede. Die Australier haben es im Halbfinale in Peters’ Paradedisziplin Hockey vorgemacht. "Der Gegner war eine Stufe explosiver. Auch bissiger und gieriger. Die Niederlage war gegen einen taktisch und technisch besseren Gegner daher verdient", urteilt der Experte.

Peters: Es fehlt die Umsetzungsstrategie

Wer sich wie der in Hamburg lebende vierfache Vater in den Ballsportarten deutschlandweit den Nachwuchs anschaut, dem wird mittlerweile angst und bange. Der Fußball greift die meisten Bewegungstalente ab, bildet sie aber in der Mehrzahl nicht gut aus. "Hier fehlt es seit fast zehn Jahren an der richtigen Umsetzungsstrategie", kritisiert Peters. Zu dieser Schieflage werden sich die Spätfolgen des Sportverbots in der Pandemie gesellen: Eine Vielzahl an Kindern und Jugendlichen sind dem Vereinssport in den vergangenen anderthalb Jahren verloren gegangen, Probleme wie Übergewicht und hoher Medienkonsum verschärfen sich teils dramatisch, weil sich die deutsche Politik über fast ein ganzes Jahr weigerte, die Sportvereine anders als Spaßbäder und Saunaklubs zu behandeln. "Der Bewegungsmangel multipliziert sich in einem hochtechnologisierten Land, wenn Kinder stundenlang nur vor Computer, Smartphone oder Rechner sitzen", warnt Peters.