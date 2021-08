Keine personellen Konsequenzen und Volkshochschul-Scherz: Das sagt der VfL Wolfsburg zum Wechselfehler

Lange Zeit wurde geschwiegen, am Montagnachmittag gab's dann endlich eine Stellungnahme des VfL zum Wechselfehler, den der Fußball-Bundesligist in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Preußen Münster (3:1) begangen hatte. Knapp 22 Stunden nach dem Abpfiff äußerte sich Jörg Schmadtke, Manager des Wolfsburger Fußball-Bundesligisten, erstmals zum Fehltritt, der Konsequenzen nach sich ziehen dürfte. Denn wie erwartet, wird der Regionalligist gegen die Wertung der Partie Einspruch einlegen.

"Dem VfL Wolfsburg ist während des Pokalspiels bei Preußen Münster ein Wechselfehler unterlaufen", gesteht Schmadtke in einer Stellungnahme auf der Vereinshomepage ein. "Dies ist ausgesprochen ärgerlich, aber leider nicht mehr rückgängig zu machen. Wir werden das Thema intern analysieren und dafür Sorge tragen, dass so etwas künftig nicht mehr passiert."

Wolfsburgs neuer Trainer Mark van Bommel hatte am Sonntag einen denkbar unglücklichen Pflichtspiel-Einstand als Coach des Champions-League-Teilnehmers erlebt und in den 120 Minuten statt der erlaubten fünf insgesamt sechs Auswechslungen vorgenommen. Angeblich habe sich die VfL- Bank mehrmals beim vierten Offiziellen erkundigt, ob der sechste geplante Wechsel erlaubt sei - und offenbar das "Go!" bekommen. Fälschlicherweise, wie sich herausstellte, denn Schiedsrichter Christian Dingert vermerkte den Wechselfehler in seinem Spielbericht.