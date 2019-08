Keine Probleme für den SC DHfK Leipzig - Klarer Pokalsieg gegen Altenholz

Nordhorn. Der SC DHfK Leipzig hat die erste Hürde im DHB-Pokal genommen. In Nordhorn setzte sich das Team von Coach André Haber am Samstagnachmittag 40:27 (22:16) gegen den TSV Altenholz durch. Die favorisierten Leipziger wurden ihrer Rolle in erster Linie im Angriff gerecht, dominierten den Gegner hier nach Belieben. Bester Leipziger Werfer im ersten Pflichtspiel der Saison war Neuzugang Luca Witzke mit sechs Treffern.