Keine Punkte gegen Oberneuland: HSC Hannover bleibt auch im fünften Heimspiel ohne Sieg

Würstchenduft mischt sich wenige Augenblicke vor dem Halbzeitpfiff mit Pommes-Aroma und kaltem Zigarettenrauch. Ein typisches Bouquet auf einem Amateurplatz. Mit bestimmter Freundlichkeit mahnen die Ordner in ihren neongelben Westen die Zuschauer zum Einhalten des Corona-AHA: Abstand halten, Hygiene be­ach­ten, Alltagsmaske.

250 Zuschauer erleben diesen höchstwahrscheinlich letzten Amateurkick des Jahres im Oststadtstadion, die Polizei ist vor Ort. Zu beanstanden haben die Beamten nichts. Die Verhaltensregeln sind längst Alltag. Fast schon wie Kellerduelle für den HSC in der Regionalliga. Viel ha­ben sich die Hannoveraner vorgenommen, wollen sich nicht verstecken, gehen mu­tig in das Duell mit diesem Gegner, der mit dem HSC in die Abstiegsrunde wird ge­hen müssen. Und hier zählen die Erfolge doppelt: Die Punkte gegen die direkte Konkurrenz gehen mit. Und: Man sendet ein Signal der Stärke.