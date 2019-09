Keine Punkte für die BSG Chemie - Leipziger unterliegen dem Favoriten aus Berlin

Leipzig. Nichts war es mit dem zweiten Saisonsieg: Die BSG Chemie Leipzig musste sich am Samstagnachmittag Regionalliga -Primus Hertha BSC II 1:3 (0:2) geschlagen geben. Vor 3045 Zuschauern im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark markierte Tomas Petracek den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die Leutzscher. Die rutschten durch die Niederlage auf Tabellenplatz 14 ab.

Noch mehr als die fehlenden Zähler gegen den klaren Favoriten dürfte die Grün-Weißen aber der Ausfall von Kapitän Stefan Karau schmerzen. Der kassierte in der 88. Minute nach Notbremse die rote Karte. Gut möglich, dass er damit ausgerechnet im Derby gegen den 1. FC Lok in zwei Wochen fehlen wird.

"Ich habe vorher noch gewarnt und gesagt, wir müssen die individuellen Fehler abstellen, dann ist alles möglich", sagte Chemie-Coach Miroslav Jagatic nach der Partie. "Dann versuchen wir beim ersten Tor auf Abseits zu spielen. Beim zweiten Tor an der Seitenlinie gucken wir uns alle an. Wir hatten zwischendurch immer wieder unsere Möglichkeiten, nutzen sie dann aber nicht." Beim 1:2 sei dann ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. "Aber dann unterläuft uns wieder so ein individueller Fehler, dann noch die rote Karte. Da schwächen wir uns selber. Wir werden das sachlich analysieren und klar besprechen."