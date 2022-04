"Keine realisierbare Alternative": Wimbledon-Organisatoren verteidigen Ausschluss russischer Tennis-Profis

Die Organisatoren des Rasen-Klassikers in Wimbledon haben den Ausschluss von Tennisprofis aus Russland und Belarus in diesem Jahr verteidigt. Es habe aufgrund der Vorgaben der britischen Regierung "keine realisierbare Alternative" gegeben, sagte Ian Hewitt, Vorsitzender des All England Lawn Tennis Clubs (AELTC), am Dienstag.

