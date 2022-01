Keine Rotation im „ultrawichtigen“ Pokal: RB Leipzig tritt mit Top-Elf gegen Hansa an

Leipzig. Experimente will Domenico Tedesco bei der einzigen Titelchance in dieser Saison auf keinen Fall riskieren. Folglich wird der Trainer von RB Leipzig am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Hansa Rostock seine beste verfügbare Mannschaft ins Rennen schicken. „Wir werden ein Signal an jeden Spieler senden, dass der Wettbewerb und das Spiel für uns wichtig sind“, sagte der 36-Jährige am Dienstag.

