"Keine schwere Kopfverletzung": Bielefeld gibt leichte Entwarnung nach Brunner-Zusammenprall

Brunner musste minutenlang durch die Arminia-Ärzte und Sanitäter auf dem Rasen behandelt werden und wurde mit einer Trage vom Spielfeld gebracht. "Es macht was mit einem, wenn du siehst, dass ein Mitspieler sein Bewusstsein verliert am Platz. So etwas geht an keinem vorbei. Ich hoffe, dass sich Celi von dem Aufschlag schnell erholt", sagte Kapitän Manuel Prietl.