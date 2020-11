Keine Selbstzufriedenheit bei RB Leipzig: „Nach dem Sieg ist noch nichts vorbei"

Leipzig. Revanche geglückt, aber mehr schlecht als recht. 2:1 (1:1) gewinnt RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain, aber zumindest in der Anfangsphase des Champions-League-Spiels gegen PSG sah alles ein bisschen wie ein Autounfall aus – ganz nach dem Motto: schlimm, aber wegschauen kann man auch nicht. Hinten stimmte die Abwehr nicht, vorne lief der Angriff extrem schleppend. Der hochgelobte Star Dayot Upamecano erlaubte sich in der Verteidigung nicht nur einen sondern einige Patzer. Den schlimmsten schon in der sechsten Minute, als Angel Di Maria an ihm vorbeizieht und zur 1:0-Führung der Franzosen einnetzt. Anzeige

Di Maria und Kean machen Probleme

„Er ist einfach immer darauf getrimmt, in Situationen, in denen er Bälle gewinnt, nach vorne zu spielen und schnell den Konter einzuleiten“, sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann nach dem Abpfiff über seinen Innenverteidiger. Diese Spielweise würde aber nicht immer aufgehen. „Es ist ein Lerneffekt, das zu erkennen.“ Grundsätzlich sei der 22-Jährige auf dem Weg Richtung Weltklasseperformance, weiß der Bullen-Coach. Solche Fehler müsse er dafür aber abstellen. „Das weiß er auch selbst. Er ist sehr selbstkritisch.“

Ein ganz wichtiger Erfolg für RB Leipzig: Das Team von Trainer Julian Nagelsmann kämpft sich nach einem frühen Rückstand zurück in die Partie und bezwingt Paris St. Germain mit 2:1.

Bei PSG sah es dagegen eine ganze Weile so aus, als wären weder Neymar noch Kylian Mbappé (beide waren verletzungsbedingt gar nicht angereist) unabdingbar. Denn Di Maria und Moise Kean reichten zunächst absolut aus, um RB aus dem Konzept zu bringen. Vor allem der Leihspieler von Everton war eine Zeit lang eine Nummer zu schnell für die Verteidigung der Leipziger. Kean wusste sich genau zu positionieren und den eigentlich schnellen Upamecano so einfach hinter sich zu lassen. Glück für die Bullen dass die beiden weiteren PSG-Tore, die aus solchen Situationen entstanden, nicht zählten : Bei beiden Treffern stand der jeweilige Torschütze im Abseits.

Die Truppe von Julian Nagelsmann kam erst allmählich in die Puschen. Im Angriff lief es zur Pause hin nicht schlecht, hinten reduzierten sich die Fehler, alles wirkte nun kooridinierter. Der Lohn: Ausgerechnet der ehemalige Pariser Christopher Nkunku trifft zum Ausgleich für RB.

Doppelter Platzverweis für Paris

Was dann in der Halbzeitpause in der RB-Kabine abging, kann außer den Beteiligten natürlich niemand sagen. Aber von Außen betrachtet schien es so, als habe Julian Nagelsmann in Space-Jam-Manier á la Michael Jordan „Jules geheimes Zeug“ ausgepackt und seinen Kickern einen Zaubertrank verabreicht, der ungeheure Kräfte freisetzt. Denn die zweite Hälfte bestreiten die Hausherren fast schon so, als ginge es um ihr (Über-)Leben. Emil Forsberg, der einen Handelfmeter zur 2:1-Führung und dem schlussendlichen Endstand verwandelte, sagte nach dem Spiel: „Wir wollten heute unbedingt gewinnen. Und, ich glaube, das hat man unserem Spiel angesehen.“

K.O.-Duell geht weiter

Mit dem Platzverweis von Gueye in der 69. Minute stand Paris nur noch zu zehnt auf dem Rasen. Trotzdem boten sie den entfesselten Roten Bullen Paroli. Für Trainer Thomas Tuchel war der Platzverweis später einer von drei Schlüsselmomenten, die zur PSG-Niederlage führten. Die anderen beiden: der verschossene Elfmeter von Di Maria in der 16. Minute und der Elfmeter für Leipzig nach Handspiel von Kimpembe. Dass auch der in der Nachspielzeit noch vom Platz flog, verbessert die personelle Situation der Franzosen im Rückspiel nicht, zumindest nicht in der Abwehr.