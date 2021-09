"Keine Sorgen" um Torausbeute: 96-Trainer Zimmermann glaubt an Hinterseer

Die Munition immer am Mann. Lukas Hinterseer spazierte am Freitag blendend gelaunt vom Abschlusstraining Richtung Stadion und jonglierte den Ball zwischen seinen Händen. Er hatte sich am Mittwoch „ein bisschen vertreten“, sagte Trainer Jan Zimmermann. Der Einsatz des Stürmers in Kiel (13.30 Uhr, Holstein-Stadion) sei „überhaupt kein Risiko“.

Qualität im Abschluss

„Im Training sehe ich die Qualität im Abschluss, das wird über kurz oder lang deutlich besser funktionieren. Das sehe ich nicht als unser Problem“, sagt Zimmermann. Überall, wo Hinterseer stürmte – in Ingolstadt, Bochum oder Hamburg oder zuletzt in Ulsan – verdiente er sich das Etikett „Tormaschine“. In Kiel steht auch so eine in der sogenannten „Box“: Das Modell Fiete Arp, unfertig gescheitert am großen Bayern-Auftrag und aktuell zur Reparatur in Kiel.

Einsatz von Arp fraglich

Am Freitag meldete Kiels Trainer Ole Werner, Arp sei nach einem Infekt angeschlagen. Für ihn dürfte Benni Pichler anfangen, ein Stürmer Made in Austria, wie Hinterseer. Noch ist fraglich, gegen wen der 96-Angreifer im Duell der Tormaschinen antreten muss.

Das fehleranfällige Fabrikat Marvin Ducksch kaufte Bremen für 3,5 Millionen Euro – am Samstagabend tritt Werder gegen den Hamburger SV an. Ein genialer Angreifer, der hin und wieder auch Schrott produzierte.

Ein spielerisch verlässlicherer Faktor

Nun stürmt Hinterseer für Hannover, ein spielerisch verlässlicherer Faktor. Beim HSV hatte Manager Jonas Boldt ihn mal in einem Atemzug mit Simon Terodde als „Tormaschine“ bezeichnet. Aber wie Arp hatte Hinterseer Pro­bleme in Hamburg. Terodde schoss Tore in Serie, deshalb machte Hinterseer Betriebspause. Arp hingegen hatte sich sein Standing beim HSV durch den Megadeal mit den Bayern vor zwei Jahren verscherzt.