In der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga finden an diesem Sonntag keine Partien statt. Die Spieltage in den drei Ligen wurden schon vor einigen Wochen dementsprechend angepasst. In der Bundesliga finden beispielsweise zwei Partien erst am Montag statt, in der 2. Bundesliga ist der 32. Spieltag bereits vorbei und in der 3. Liga steht am Montag noch eine Begegnung an. Warum stehen in den deutschen Top-Ligen am 1. Mai keine Spiele auf dem Programm? Anzeige

Keine Bundesliga am 1. Mai: Darum finden heute keine Spiele statt

Schon in der Vergangenheit gab es Spielverlegungen aufgrund der Sicherheitsbedenken am 1. Mai. Die Polizei ist durch die zu erwartenden Demonstrationen an diesem Sonntag einer besonderen Belastung ausgesetzt. In Berlin beispielsweise sind etwa 6000 Beamte im Einsatz. In ganz Deutschland gilt ein erhöhter Personal-Bedarf an diesem Sonntag. Bei einem "normalen" Bundesliga-Spiel ohne Hochrisikobewertung müssen laut der Süddeutschen Zeitung 200 bis 250 Polizisten vor Ort sein. Bei einem Derby seien es bis zu 1000 Beamte.

1. Mai: Spiele werden verschoben - diese 3. Liga-Partien finden am Montag statt