Keine Stammplatzgarantien: SV 06 Lehrte heiß auf die zweite Saison im Bezirk

In ihrer ersten Bezirksligasaison nach 13 Jahren im Kreis hat sich die Mannschaft des SV 06 Lehrte prima geschlagen – Platz acht stand in der Endabrechnung zu Buche. Kein Grund für Trainer Markus Olschar, nun gleich nach den Sternen greifen zu wollen: „Das zweite Jahr ist für einen Aufsteiger bekanntlich das schwerste. Wir werden also nicht vermessen sein, sondern unsere Konzentration auf den Klassenerhalt richten.“

Eine konkrete Platzierung als Ziel auszugeben, ist ohnehin nicht Olschars Ding. Vielmehr geht es ihm darum, dass sein Team guten Fußball spielt und zeigt, was es kann. „Und wenn wir am Ende erfolgreich sind und besser abschneiden als vielleicht gedacht, umso besser“, sagt der Lehrter Trainer. Die Favoritenrolle in der Bezirksliga Staffel 5 schiebt er gepflegt dem Stadtrivalen vom FC Lehrte zu.