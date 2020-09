"Keine Sternstunde": Recken verlieren Test beim HSV Hamburg mit 34:35

Es war die erste Pleite der Recken in der laufenden Vorbereitung. In letzter Sekunde hatte Hannover noch die Chance zum Ausgleich. Doch Hannes Feise scheiterte an Hamburgs starkem Torwart Marcel Kokoszka.

In der ersten Halbzeit hatten die Recken lange geführt, doch nach der 11:8-Führung fielen sie in den Test-Tiefschlaf. Hamburg dreht mit 6:0-Lauf auf 14:11 - und gab die Fühung bis zum Ende nicht mehr her.