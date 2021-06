"Keine Tätigkeiten für die KGaA": Hannover 96 und die Muskelspiele um Robert Schäfer

Martin Kind hat am Mittwochvormittag eine Mail bekommen. Absender war der Hannover 96 e. V. Was der Breitensportverein ihm mitzuteilen hatte, lässt sich in der Pressemitteilung nachlesen. In überraschend scharfer Form heißt es: „Dem Geschäftsführer Martin Kind werden folgende Weisungen erteilt.“

Der wichtigste Punkt gleich obenan: „Robert Schä­fer darf (...) keine Tätigkeiten für die KGaA, also für das Profiunternehmen ausüben.“ Es folgen Vorgaben, wie und was der neue Ge­schäfts­füh­rer zu tun und zu lassen habe. Der e. V. lässt damit die Muskeln spielen – der Streit um die Personalie Schäfer eskaliert. Es ist der alte Kampf um 50+1. Und da wird klar: Der e. V. will mitreden bei den Profis.