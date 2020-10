Keine Tore, aber: Dreimal Rot beim torlosen Remis zwischen Pattensen und Bavenstedt  

Die Wiederkehr der Null wird beim TSV Pattensen allmählich zur Gewohnheit. Das ist schön beim Blick in die Rubrik „90 Minuten ohne Gegentor“, in die am Sonntag nach dem Heimspiel gegen den SV Bavenstedt bereits zum dritten Mal in Folge ein positiver Eintrag vorgenommen werden konnte.

Allerdings hat das Landesligateam von Trainer Torben Zacharias momentan auch vor dem gegnerischen Kasten nicht allzu viel Zählbares zu bieten. Nach dem 1:0 in Bad Pyrmont gab es nun wie schon am Wochenende zuvor gegen den 1. FC Wunstorf zu Hause erneut nur ein 0:0.