Keine Tore im Testspiel: Hannover 96 und der VfL Wolfsburg trennen sich unentschieden

Der Bus der Wolfsburger parkte gut sichtbar an der offenen Stadionseite in der Eilenriede. Immer hungrig, die Wölfe, haben sie draufgeschrieben. Es fuhr also mal wieder ein Bundesligateam in Hannover vor. Ein Test zu ungewohnter Mittagszeit, Anpfiff um 12 Uhr. High noon, sozusagen - und für 96 die Chance, um abzuschätzen, wo man denn so etwa steht.

