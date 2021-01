Keine Transfers mehr: 96-Profichef Martin Kind will "der zweiten Reihe" Vertrauen schenken

Vielleicht hat sich Dieter Hecking im Schneetreiben auf der Tribüne an seinen Besuch in Hannover erinnert. Der Nürnberger Sportvorstand hatte ja das 4:1 von 96 im Derby gegen Braunschweig in der HDI-Arena gesehen und am dritten Spieltag prognostiziert: Der HSV und 96 sind Aufstiegsfavoriten.

Die Hamburger halten sich auch strikt an Heckings Vorhersage und beenden die Hinrunde als Tabellenführer. 96 aber ist nur Sechster mit 26 Punkten. Das ist nicht das, was sich der 96-Chef zur Hälfte der Saison erhofft hatte. Martin Kind „tun vor allem Spiele wie in Würzburg weh, wo wir unnötig Punkte liegen gelassen haben“.