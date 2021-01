"Keine Vorentscheidung gefallen": Was geht noch in der Kreisliga 5?

Drei Mannschaften aus dem Nordosten der Region Hannover sind in der Kreisliga 5 am Ball. Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II und Sparta Langenhagen mischen die Stadtkonkurrenz mächtig auf – und sind ganz vorne mit dabei. Für Schlusslicht TuS Altwarmbüchen indes sieht es bislang nicht rosig aus. Dabei hatten die Klubverantwortlichen große Hoffnungen in die Verpflichtung von Patrick Heldt als neuen Trainer gesetzt. Aber bislang war einfach der Wurm drin beim TuS.

Anzeige

Setzen die Krähen ihren Höhenflug fort? Bislang läuft es richtig gut für das Team von Chefcoach Antonio Oliveira: Die Reserve des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide führt mit einer Bilanz von 14 Punkten aus sieben Begegnungen das Klassement der Staffel 5 an. Schon bei der Amtsübernahme zu Saisonbeginn sprach Oliveira von seiner Mission, den Kreisligisten innerhalb der nächsten zwei Jahre in den Bezirk zu bringen – sein Team scheint auf bestem Weg zu sein, dieses Vorhaben entschlossen umzusetzen. „Wir sind voll im Soll, vielleicht sogar ein bisschen darüber“, freut sich der Coach. „Unser Kader umfasst 28 Leute, dieses Kollektiv funktioniert prima, das ist eine gute Truppe.“ Helge Heider und Sebastian Helms machen in der Innenverteidigung einen hervorragenden Job. Auch die vielen jungen Talente wie Harun Aydemir und Daniel Heyne haben sich bestens eingefügt. „Was uns fehlt, ist ein echter Knipser“, sagt Oliveira. Dann wäre es einfacher, die Tabellenführung zu verteidigen. Aber so ist es ja auch schon ziemlich gut.