Keine Wechselgedanken bei Gulacsi: "Will mindestens nochmal 250 Spiele für RB machen"

Leipzig. Für Ex-Nationaltorhüter René Adler gehört er zu den Besten in Europa. Weil er in sich ruht und doch präsent ist. Weil er nur fliegt, wenn es sein muss, sich als Teamplayer versteht und so verhält. Weil er natürlich auch immer wieder Bälle hält, die wenig andere halten. Stellt sich die Frage: Was hält der bekannt bescheidene RB-Keeper Peter Gulacsi (Vertrag bis 2025) von so viel Lob? Und: Wieso steht der Mann, der seit 2014 ein Roter Bulle und neuerdings Kapitän ist, im Winter mit kurzen Hosen im Tor? Außerdem: Wohin geht die Reise der zuletzt viermal hintereinander Siegenden?

