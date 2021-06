Keine Zuschauer im Leipziger Scheibenholz: „Müssen vernünftig bleiben“

Leipzig. Es war keine ruhige Woche für Alexander Leip. Es gab massiv Rückfragen, auch Kritik. Grund der Aufregung: Obwohl nach aktueller Verordnungslage vom 31. Mai 1000 Besucher auf das Gelände dürften, sind zum Renntag am Sonnabend in Leipzig keine Zuschauer zugelassen. Das finden manche nicht gut. Es ist nicht irgendein Renntag. Sonnabend ist Aufgalopp im Scheibenholz. Das Programm ist exquisit. Acht Rennen (ab 14 Uhr) stehen auf dem Programm, darunter erstmals ein Listenrennen, das mit 15 000 Euro dotierte „Landrover Leipzig Classic“. Es ist das hochklassigste Rennen, das jemals im Scheibenholz ausgetragen wurde. Anzeige

„Gute Umsätze aus den USA“

Auch deshalb kommen am Samstag Schützlinge aus Top-Quartieren nach Leipzig, etwa von Peter Schiergen oder Andreas Wöhler. Die Elite der deutschen Rennreiter wird erwartet, allen voran Star-Jockey Andrasch Starke, der bei zwei Rennen im Sattel sitzt. Einen derart hochkarätigen Renntag hat Leipzig lange nicht (vielleicht noch nie?) gesehen.

DURCHKLICKEN: Bilder vom ersten Geisterrenntag 2020 Der erste Renntag der Saison 2020 musste ohne Publikum veranstaltet werden, bot aber dennoch großartigen Sport. ©

Warum nur keine Zuschauer, Herr Leip? „Es ist nicht so, dass wir keinen Bock haben. Im Gegenteil: ohne volles Haus macht es nur halb so viel Spaß. Aber wir müssen vernünftig bleiben“, sagt der 58-Jährige zur Begrüßung und legt gleich los. „Erst seit Montag sind Sportveranstaltungen mit Publikum erlaubt. Wenn wir 14 Tage lang die Inzidenz hier unter 35 gehabt hätten, hätten wir am Samstag richtig Party gemacht. Ist aber nicht so, und wir können uns auch nicht mit den DHfK-Handballern vergleichen. Denn die waren Teil eines groß angelegten Pilotprojekts und haben deutlich mehr Ressourcen zur Verfügung, die wie nicht haben.“ In der Pandemie hat er Betrieb und Personal im Scheibenholz „stark herunterfahren müssen“. Man könne in der Kürze der Zeit nicht von Null auf Hundert hochfahren und dabei eine professionelle Veranstaltung hinlegen. „Niemand konnte davon träumen, dass die Inzidenzen so schnell sinken.“

Mit Reitern, Trainer, Stall- und Renntag-Personal, Besitzer und Medien seien schon rund 500 Leute auf der Bahn. Es wären also maximal 500 weitere zugelassen. „Da steht der organisatorische Aufwand in keinem vernünftigen Verhältnis.“ Damit sich der Renntag auch ohne Einnahmen aus Eintritt und dem Wettgeschäft vor Ort rechnet, müssten pro Rennen rund 20 ­000 Euro gewettet werden, macht bei acht Rennen 160 000 Euro. 15 Prozent fließen in die Scheibenholz-Kassen. „Mit unseren treuen Unterstützern und Sponsoren rechnet sich das dann halbwegs“, sagt Leip. Wetten geht freilich nur online, was kein Nachteil sein muss. „Beim letzten Geisterrenntag hatten wir sogar gute Umsätze aus den USA. Wir tragen Leipzig so zumindest in die Welt hinaus.“

„Die Bilder aus Leipzig gehen in die Welt“

Tatsächlich geht es am 5. Juni um mehr. Leip: „Entscheidend ist für uns, dass wir im bundesdeutschen Rennkalender noch ein Wörtchen mitreden dürfen.“ Es geht um den 1. Mai, denn DER Leipziger Kultrenntag mit stets um die 15 000 Besucher steht auf dem Spiel. Offenbar gibt es massive Bestrebungen anderer, wirtschaftlich stärkerer Bahnen (Hannover), am 1. Mai Rennen zu veranstalten. Damit wäre Leipzig aus dem Spiel. „Ziel ist definitiv, diesen Tag für uns zu schützen. Der 1. Mai zieht uns über das ganze Jahr“, sagt Leip. „Wenn wir den 1. Mai nicht mehr haben, dann haben wir im Scheibenholz bald keine Rennen mehr.“

