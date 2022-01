"Keine Zuschauer ist nicht okay": Karl-Heinz Rummenigge sieht Fußball in Corona-Debatte "benachteiligt"

Die Corona-Pandemie hat den Profi-Fußball weiter fest im Griff: 3000 Zuschauer durften am Sonntagabend den 4:1-Sieg des FC Bayern München im Berliner Olympiastadion verfolgen, jeweils 1000 Zuschauer waren bei den Heimspielen von RB Leipzig und Eintracht Frankfurt zugelassen. Und was ist mit den Bayern? Weil jedes Bundesland die Fan-Obergrenzen selbst festlegen darf, sind im gesamten Freistaat keine Fans in den Stadien erlaubt. Seit Anfang Dezember gibt es keine Ausnahmen - auch nicht für den Liga-Primus FC Bayern. Karl-Heinz Rummenigge hat nun mit Unverständnis auf das andauernde Zuschauer-Verbot reagiert: "Keine Zuschauer ist nicht okay. Wir haben in England eine Auslastung von 100 Prozent obwohl die Inzidenzen hoch sind. Wir haben in Spanien 75 Prozent, in Italien 50 Prozent und wir spielen in Bayern vor 0 Prozent", schimpfte der ehemalige Bayern-Vorstandsboss am Sonntagabend im Bayrischen Rundfunk. Anzeige

Vor dem nächsten Treffen von Bund und Ländern am Montag haben sich inzwischen die vier wichtigsten deutschen Profiligen zusammengeschlossen und fordern in einem Schreiben an das Kanzleramt und die Ministerpräsidenten ein Ende von Pauschalverboten. "Klare, praktikable und vor allem nach vorne gerichtete Lösungen" und die "Rückbesinnung auf standortbezogene Konzepte" solle es geben, hieß es. Für Rummenigge ist das der richtige Weg: "Es ist wichtig, dass man eine Art Lobbyismus betreibt", erklärte der 66-Jährige, der den Fußball in Deutschland aktuell in einer schwierigen Lage sieht: "Dem Fußball wurde ja immer eine Vorteilsstellung nachgesagt. Im Moment denke ich, ist der Fußball eher benachteiligt. In anderen Ländern sind viel mehr Zuschauer trotz hoher Zahlen erlaubt."

Ähnlich sieht es auch Frankfurt-Trainer Oliver Glasner: "Ich schaue immer wieder Premier League, habe mir auch die Wild-Card-Games im Football angesehen: 93 000 Zuschauer in Dallas, wo das Stadion geschlossen ist, keine Masken. Da frage ich mich, warum es dort geht und hier nicht“, kritisierte er via Bild am Sonntag die Corona-Regeln im Fußball.