Von Keller-Nachfolge bis Schatzmeister-Suche: Der weite DFB-Weg bis zur Neuaufstellung

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte bereits in der vergangenen Woche Noch-Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge (65) als möglichen Nachfolger genannt, auch im Zusammenspiel mit Rudi Völler (61). Ein Interesse der beiden angesehenen Ex-Nationalspieler ist derzeit eher unwahrscheinlich. Auch der Name von Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm (37), Organisationschef der Münchner EM-Spiele im Sommer und des Heim-Turniers 2024, dürfte schnell wieder genannt werden.

Keller, der sich durch seinen Nazi-Vergleich selbst ins Abseits gestellt hatte, hat laut DFB-Mitteilung "seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt", am kommenden Montag sein Amt zur Verfügung zu stellen. Der 64-Jährige folgt damit auf Reinhard Grindel und Wolfgang Niersbach, die ebenfalls wegen Fehltritten zurückgetreten waren. Keller als Grindel-Nachfolger war im September 2019 als große Lösung gefeiert worden - im April 2021 folgte eine folgenschwere Aussage. Keller bezeichnete während einer Präsidiumssitzung seinen Vizepräsidenten Rainer Koch als "Freisler" und verglich ihn so mit Roland Freisler, dem Vorsitzenden des Volksgerichtshofes im Nationalsozialismus.

Koch scheint derzeit dem Profilager als DFB-Vertreter in der UEFA für die kommenden vier Jahre schwer vermittelbar - zumal Rummenigge zuletzt ebenfalls wieder in das Entscheidergremium gewählt worden war. Allerdings würde für Koch nicht automatisch ein DFB-Vertreter nachrücken. Der Posten wäre zunächst vakant, wie es auch nach dem Rücktritt von Grindel der Fall war. Der DFB hatte ab April 2019 fast ein Jahr lang keinen Sitz im UEFA-Exko.

Der Generalsekretär

Friedrich Curtius werde Keller "nach einer Verständigung über eine Aufhebung seines Arbeitsvertrags und der Übergabe seiner Amtsgeschäfte unmittelbar folgen", teilte der DFB mit. Der 44-Jährige ist der höchste hauptamtliche Mitarbeiter und verantwortlich für die DFB-Zentrale in Frankfurt/Main, die nächstes Jahr in die neue Akademie umziehen soll. Keller und Curtius waren in den vergangenen Monaten die Gegenspieler im Dauerstreit an der Führungsspitze. Nach Curtius' Ausscheiden soll die stellvertretende Generalsekretärin Heike Ullrich dessen Geschäftsbereiche kommissarisch übernehmen.

Die dauerhafte Beförderung der diplomierten Sportökonomin scheint nicht ausgeschlossen. Bei ihrer Berufung zur Stellvertreterin im Sommer 2020 hatte Ullrich gesagt: "Ich freue mich sehr auf die Aufgaben und sehe diese Entscheidung auch als deutliches Signal, dass der DFB auf dem eingeschlagenen Weg der Erneuerung auch auf weibliche Expertise setzt."