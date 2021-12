Kellerduell für die Recken: Auswärtsspiel in Stuttgart "richtungsweisend"

Selten war eine Niederlage so egal wie Donnerstag in der ZAG-Arena. Die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf konnten beim 27:31 gegen den SC Magdeburg lange gut mithalten, letztlich hatten sie aber keine Siegchance .

Kellerduell am Sonntag

Am Sonntag (16 Uhr) treten die Recken beim direkten Kellerkonkurrenten in Stuttgart an. Da müssen sie den Positivtrend bestätigen, eine Pleite im Nachholspiel des zweiten Spieltages dürfen sie sich mit Blick auf die Tabelle nicht erlauben. Die Schwaben wiederum haben den gleichen Druck, sie verloren Donnerstag in Lübbecke.

„Es wird ein schweres Spiel, sicherlich richtungsweisend“, sagt Recken-Sportchef Sven-Sören Chris­to­pher­sen, „wir wollen den Trend der letzten Spiele bestätigen. Dann sind wir ein sehr unangenehm zu spielender Gegner.“

"Werden von Spiel zu Spiel immer besser"

Auch Torjäger Ivan Martinovic machte klar, dass die Recken „zwei Punkte holen und dann nach oben in der Tabelle gucken“ wollen. „Wir werden von Spiel zu Spiel immer besser im Vergleich zum Beginn der Saison.“ Vor dem Magdeburg-Spiel hatte Hannover zweimal am Stück gewonnen. Zunächst in Lemgo, dann gegen Nettelstedt-Lübbecke.

Das schwere Restprogramm bis zur Winterpause: Sonntag in Stuttgart, Mittwoch im Pokal gegen Kiel, am 18. Dezember in Hamburg, am 22. Dezember gegen Göppingen, am 27. Dezember bei den Rhein-Neckar Lö­wen. „Da ist es wichtig, dass wir die Belastung verteilen“, sagt Chris­to­pher­sen. Die lange verletzten Spieler Jonathan Edvardsson, Do­me­ni­co Ebner und Evgeni Pevnov sind zurück, die Recken haben jetzt in allen Mannschaftsteilen wieder mehr Optionen.