Holland unter Schock: Ex-Profi Kelvin Maynard in Amsterdam ermordet

Der frühere holländische Profi-Fußballer Kelvin Maynard ist in Amsterdam erschossen worden. Zwei Männer auf einem Motor-Scooter hatten das Feuer auf den fahrenden Wagen des 32-Jährigen eröffnet, teilte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mit. Die Täter seien geflohen. Über ein Motiv gab es zunächst keine Informationen.

In Holland hatte Maynard hatte für die Vereine FC Volendam und FC Emmen gespielt. Volendam kondolierte auf Twitter und wünschte den Angehörigen "viel Kraft und Stärke". Maynard stand auch beim belgischen Erstligisten FC Antwerpen und beim englischen Klub Burton Albion unter Vertrag.

Polizei: Kein Zusammenhang mit Anschlag auf Rechtsanwalt

Der Mordanschlag ereignete sich am späten Mittwochabend. Maynard war schwer verletzt mit seinem Auto noch in eine Feuerwehrkaserne gefahren. Dort erlag er seinen Verletzungen. Wenige Stunden zuvor waren die Niederlande durch die Ermordung eines Rechtsanwaltes, der den Kronzeugen in einem großen Mordprozess gegen eine organisierte Verbrecherbande verteidigt hatte, aufgeschreckt worden. Auch er war auf offener Straße erschossen worden. Die Ermittler gehen aber vorerst nicht davon aus, dass es einen Bezug zu dem Anschlag auf den früheren Fußballer gibt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.