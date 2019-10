Positiver Kokain-Test: Ex-Bundesliga-Profi Ken Ilsö für zwei Jahre gesperrt

In Deutschland kennen ihn vielleicht noch Fans von Fortuna Düsseldorf oder dem VfL Bochum : Der ehemalige Bundesliga-Profi Ken Ilsö ist für zwei Jahre wegen Kokainmissbrauchs gesperrt worden. Wie der australische Fußballverband am Freitag bekannt gab, wurde bei dem 32-jährigen Dänen bei einem Test ein Abbauprodukt der verbotenen Substanz nachgewiesen. Ilsö, der in Deutschland für Düsseldorf und den Bochum spielte, war deswegen zuletzt schon seit März suspendiert.

Mit Düsseldorf stieg Ilsö in die Bundesliga auf

Der offensive Mittelfeldspieler stand zuletzt bei Adelaide United in der australischen A-League unter Vertrag. Am 22. März war Ilsö aber schon vorläufig suspendiert worden. Bei Fortuna Düsseldorf stand er von 2011 bis 2013 unter Vertrag und stieg mit den Rheinländern 2012 in der Relegation gegen Hertha BSC in die Bundesliga auf. Danach schloss er sich für eine Saison dem VfL Bochum in der 2. Bundesliga an, bevor es ihn nach Asien zog. Dort spielte er unter in China, Indonesien und Malaysia.