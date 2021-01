96-Trainer Kenan Kocak feiert runden Geburtstag: "Ab 40 geht es richtig los!“

Schneeregen in Hannover, ein Grad plus, bei dem Wetter ge­hen die Menschen nur mit dem Hund vor die Tür – oder der Fußballtrainer mit seiner Profimannschaft. Kenan Kocak macht das Wetter nichts aus. Der Trainer hat gute Laune, einen Tag vor seinem Geburtstag. „Normalerweise scheint immer die Sonne am 5. Januar“, sagt er und lacht. Am Sonntag gewann seine Mannschaft 4:0 ge­gen seinen Ex-Klub Sandhausen, heute wird er 40, fehlt nur noch die Sonne zum strahlenden 96-Trainer.

