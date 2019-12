Kocak: Hannover 96 hat Probleme mit der Absteiger-DNA

96 besitzt in der 2. Liga keine Aufsteiger-Mentalität. Das lässt sich leicht an den Resultaten ablesen. 96-Trainer Kenan Kocak erklärte beim Fußball-Talk der Neuen Presse, warum seine Mannschaft gar nicht für einen direkten Wiederaufstieg zusammengestellt war. "Wir haben sehr viele Spieler, die abgestiegen sind", sagte Kocak. "Wenn man absteigt, hat man viel mit dem Verteidigen und nicht so viel mit tollen Momenten zu tun. Dann soll man von jetzt auf gleich die Liga dominieren? Das funktioniert so nicht.“