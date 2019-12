Kocak dreht Hannover 96 auf rechts: Springt Albornoz für Korb ein? 

Dies ist insofern eine neue Dimension, als Kocak für die Korb-Position auf der rechten Abwehrseite keine Alternative mehr im Kader hat. Sebastian Jung, der zweite Rechtsverteidiger, ist erneut länger verletzt. Der 29-Jährige war auch eine Risikoverpflichtung. In Wolfsburg hatte der verletzungsanfällige Jung in der vergangenen Saison nur einen 57-minütigen Einsatz gehabt.

Sechs Streichkandidaten hat 96-Sportdirektor Jan Schlaudraff auf seiner Liste. Verstärkungen im Winter sollen her, doch wie auch schon in der vergangenen Transferperiode, müssen dafür einige Profis die Segel streichen. Ihr durftet bei uns abstimmen, wen Ihr am ehesten abgeben würdet - und wer von diesem Sextett bleiben "darf". 3.199 User haben mitgemacht. Auf einer Skala von 1 (unbedingt halten) bis 10 (unbedingt abgeben) solltet ihr auswählen. Umso höher die Zahl, desto mehr stimmten dafür, dass der Spieler abgegeben werden soll. ©

André Breitenreiter hatte den Linksverteidiger Albornoz in seinem letzten 96-Spiel als Rechtsverteidiger aufgeboten – allerdings neben einer Dreier-Abwehrkette. Fast ein Jahr ist das her, im Januar 2019 verlor 96 mit 1:5. Albornoz verschuldete das Tor zum 0:2.

Kocak will aber „nicht jammern“, sondern sofort nach Lösungen und der bestmöglichen Option suchen. Dazu blieb ihm das gestrige Training, auch heute kann er noch überlegen, „wer das spielen könnte und ob wir den einen oder anderen rüberschieben könnten“. Eine Frage dabei, die sich Kocak stellt: „Wer hat das schon gespielt?“ SPORT BUZZER-Antwort: Albornoz und Haraguchi.

Im Abwehrzentrum fallen Marcel Franke, Felipe und Timo Hübers langfristig aus. Damit stellt sich die hintere Reihe so dar: kein Rechtsverteidiger, nurmehr zwei Innenverteidiger mit Josip Elez und Waldemar Anton – aber drei Linksverteidiger mit Miiko Albornoz, Matthias Ostrzolek und Jannes Horn – wenn das keine Unwucht im Ka­der ist.

In Hannover kommt Jung auf vier Spiele. Aktuell hat er größere Probleme am Gesäßmuskel, begann aber jüngst wieder mit dem Aufbautraining.

Haraguchis Qualitäten sind im Zentrum gefragt

Fast genau drei Jahre ist es her, dass Albornoz bei 96 schon mal rechts aushelfen musste – beim 2:1-Sieg in Stuttgart. Er ersetzte den rotgefährdeten und ausgewechselten Oliver Sorg für 17 Minuten.

Wenn 96 jetzt zum Spiel gegen Stuttgart morgen wieder einen Aushilfsrechtsverteidiger sucht, wird Albornoz erste Wahl sein. Zumal er auch in seiner Zeit in Malmö für zwei Jahre rechts verteidigt hatte. Er verfügt über etwas mehr defensive Qualitäten als Genki Haraguchi, der auch schon rechts verteidigen musste – zuletzt am 27. April beim 1:0 gegen Mainz. Haraguchi hat sich unter Kocak aber zum wichtigen Schwungrad im defensiven oder offensiven Zentrum entwickelt – die japanische Lösung ist weniger wahrscheinlich.

Kämpft sich Prib wieder ins Team?

Anton und Elez, die auch schon rechts hinten gespielt haben, werden als letzte verbliebene Innenverteidiger gebraucht. Bleibt die nächste Frage für Kocak: Wer ersetzt Albornoz links hinten? Ne­ben Horn käme auch Edgar Prib infrage. Beim Sieg 2016 in Stuttgart verteidigte er links hinten, im Moment ist er aber nicht im Rhythmus. Und Ostrzolek ist nach dem schwachen Auftritt in Bochum eher nicht in der Verlosung – und das nicht nur für hinten rechts.