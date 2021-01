Kocak setzt das Maximalziel: Hannover 96 soll im Januar nach oben klettern

Erster! Hannover 96 startete am Neujahrstag am schnellsten ins Jahr mit einer Pressekonferenz um 10.30 Uhr in der Früh. Mit diesem Termin hängte Trainer Kenan Kocak alle anderen Profiklubs ab. Kocak schmunzelte. Erster? Hört sich gut an, mal was anderes, während 96 sportlich als Zwölfter der 2. Liga durchhängt und weit weg ist von den Ansprüchen, oben mitzumischen. Von Aufstieg spricht im Klub gerade niemand. Aber in Kocaks Neujahrsansprache schwingt Hoffnung mit für den Januar mit sechs Spielen, dem ersten am Sonntag gegen seinen Ex-Klub Sandhausen (13.30 Uhr, HDI-Arena).

„Es ist ein wichtiger Monat mit vielen wichtigen Spielen, wo es auch sehr viel zu holen gibt. Wir sind immer bestrebt danach, das Maximale zu holen“, sagt er. Maximal 18 Punkte wären dies. Damit, soviel ist sicher, würde 96 zum Kletterkönig der Liga-Tabelle – und der Aufstiegskampf doch wieder ein Thema. Hannover 96 kletterte 2020 schon einmal mit Kocak weit nach oben, von Rang 16 am 14. Spieltag der vergangenen Saison bis auf Platz sechs am Ende. Vor einem Jahr wurde der Trainer noch gefragt, was 2020 alles besser werden müsse. „Alles“, sagte er da. Tatsächlich gibt es nicht viel, von dem man sagen könnte, 2020 sei irgendetwas prima gewesen.