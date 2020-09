Kepa patzt schwer, Thiago verschuldet Elfmeter: Liverpool besiegt Chelsea in turbulentem Topspiel

Dem FC Chelsea ist erneut eine schwache Abwehr-Leistung zum Verhängnis geworden. Im Topspiel des zweiten Premier-League-Spieltags unterlagen die ambitionierten Londoner Meister FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp in Unterzahl mit 0:2 (0:0). Der frühere Gladbacher Andreas Christensen hatte kurz vor der Pause nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen . Die numerische Überzahl nutzte Sadio Mané (50.) an der Stamford Bridge nach traumhafter Kombination zum 1:0 der Reds, vier Minuten später erhöhte der Senegalese nach einem heftigen Patzer von Chelsea-Torwart Kepa auf 2:0. Während Timo Werner und Kai Havertz bei Chelsea weitgehend blass blieben, wurde Ex-Bayern-Star Thiago bei Liverpool zur Pause eingewechselt.

In Überzahl riss Liverpool zunehmend das Spiel an sich - und kam durch Mané zeitig nach Wiederanpfiff zum 1:0. Nach einem Doppelpass mit Salah war Firmino auf der rechten Seite plötzlich frei. Der Brasilianer, der Marcos Alonso entwischt war, flankte in die Mitte, wo Mané mit dem Kopf keine Probleme hatte. Nur vier Minuten später leistete sich Kepa einen unerklärlichen Lapsus, als er Mané einen Ball direkt vor dem Tor in die Beine spielte. Der Senegalese bedankte sich, schoss unbedrängt das 2:0. Thiagos eigentlich gutes Debüt lief kurze Zeit später etwas aus dem Ruder: der Spanier legte im eigenen Strafraum Werner, es gab Elfmeter. Diesen schoss Jorginho Liverpool-Keeper Alisson aber direkt in die Arme - eine Szene, die zur unglücklichen Leistung Chelseas passte...