Kerber beklagt frühes French-Open-Aus: "Rhythmus nicht gefunden" - Damen-Chefin Rittner "schockiert"

Ohne jede Gegenwehr ist Angelique Kerber bei den French Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins verlor am Montagabend bei nasskaltem Wetter in Paris gegen die erst 19 Jahre alte Slowenin Kaja Juvan mit 3:6, 3:6 und zeigte dabei eine blamable Vorstellung. Nach gerade einmal 67 Minuten war der völlig enttäuschende Auftritt von Kerber bereits wieder vorbei.

Eine Entschuldigung für den völlig uninspirierten und lustlosen Auftritt der 32 Jahre alten Kielerin konnten die widrigen Bedingungen aber in der Tat nicht sein. Schon im ersten Satz leistete sich Kerber 16 leichte Fehler und gab den Durchgang nach nur 36 Minuten ab. Im zweiten Satz wurde die Leistung dann noch schlechter. Fast schien es so, als wolle Kerber die Partie einfach nur schnell hinter sich bringen. "Das ist nicht die Gegenwehr, die wir gewohnt sind von Angelique Kerber" , kritisierte Barbara Rittner, Damen-Chefin im Deutschen Tennis Bund, als TV-Expertin bei Eurosport. "Ich bin ein bisschen schockiert."

Neben Kerber auch Friedsam, Petkovic und Korpatsch raus

Nach dem Kerber-Aus ist die Bilanz der deutschen Damen in der französischen Hauptstadt bislang desaströs. Nach Anna-Lena Friedsam, Andrea Petkovic und Tamara Korpatsch ist Kerber bereits die vierte Deutsche, die in der ersten Runde verloren hat. Am Dienstag sind Laura Siegemund und Julia Görges im Einsatz. Kerber musste in Paris viele Stunden warten, bis sie endlich zu ihrer Erstrunden-Partie auf Court 14 antreten durfte. Zunächst verzögerte sich der Beginn der Begegnungen auf den Außenplätzen wegen Regens um rund zwei Stunden. Dann lieferten sich der Italiener Lorenzo Giustino und der Franzose Corentin Moutet ein Match über mehr als sechs Stunden, so dass Kerbers Partie erst am Abend begann.