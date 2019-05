Neue Tennis-Weltranglisten veröffentlicht: Kerber und Zverev jeweils auf Platz fünf

Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber ist eine Woche vor Beginn der French Open in der Tennis-Weltrangliste um zwei Plätze abgerutscht. Die 31-Jährige aus Kiel belegt in dem am Montag veröffentlichten Ranking Platz fünf. Kerber hatte zuletzt ihre Teilnahme am Turnier in Rom wegen einer Knöchelverletzung abgesagt. Im vergangenen Jahr stand sie dort noch im Viertelfinale.

Die zweitbeste deutsche Spielerin Julia Görges belegt unverändert Platz 18. Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe hatte in ihrem Zweitrunden-Spiel in Rom verletzt aufgegeben und auf einen Start beim Heimturnier in Nürnberg in dieser Woche verzichtet.

Zverev bleibt in den Top Five, Struff verbessert sich deutlich

In der Herren-Weltrangliste liegt Alexander Zverev wie Kerber auf Rang fünf. Der 22 Jahre alte Hamburger spielt in dieser Woche kurzfristig beim ATP-Turnier in Genf. Beim Masters in Rom war der Hamburger in der vergangenen Woche nicht über die erste Runde hinausgekommen, scheiterte an dem italienischen Lokalmatadoren Matteo Berrettini. Im Vorjahr hatte Zverev in der ewigen Stadt noch das Endspiel gegen Rafael Nadal erreicht. Der spanische Sandplatzkönig konnte seinen Titel am Sonntag gegen Novak Djokovic verteidigen.

Zverevs Davis-Cup-Kollege Jan-Lennard Struff verbesserte sich um sieben Plätze auf Rang 44 und ist damit zweitbester Deutscher. Die French Open beginnen am Sonntag in Paris.

