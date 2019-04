Ausstiegsklausel: Kerem Demirbay laut Bericht beim FC Arsenal und in der Türkei im Gespräch

Demirbay: Erst Flop beim HSV, jetzt hohe Ablöse für Hoffenheim?

Das wäre richtig bitter für die Hoffenheimer um den neuen Trainer Alfred Schreuder, der die Mannschaft von Nagelsmann zur kommenden Saison übernehmen wird. So sollen der FC Arsenal, und türkische Spitzenklubs wie Galatasaray und Besiktas Istanbul an Demirbay über einen Transfer des 25-Jährigen nachdenken. Nachteil für Hoffenheim im Transferpoker um den Spielmacher: Arsenal und Co. könnten ein deutlich höheres Gehalt für deutschen Ex-Nationalspieler (zwei Länderspiele, ein Tor) verlangen. Gut möglich, dass es ihn in das Heimatland seiner Eltern, die Türkei, zieht.