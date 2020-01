Rekord-Transfer Demirbay nach schwacher Hinrunde in Leverkusen kritisch: "Habe nicht abgeliefert"

Die hohen Erwartungen konnte der Mittelfeldspieler, der im Sommer von 1899 Hoffenheim verpflichtet wurde, noch nicht erfüllen. Neun Mal stand der 26-Jährige in der Bundesliga-Hinserie in der Startelf, in insgesamt zwölf Spielen gelang ihm kein Treffer. "Ich habe vor ein paar Tagen mit dem Trainer gesprochen. Er hat gesagt: Arbeite hart, dann wird es belohnt", sagte Demirbay. "Ich muss wieder den totalen Spaß an meinem Fußball finden. Ich kenne einfach nicht die Situation, drei Spiele nur auf der Bank zu sitzen und keine Minute zu spielen. Ich brauche wieder diese Selbstverständlichkeit."