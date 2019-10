Leverkusen-Profi Kerem Demirbay erklärt: Deshalb lehnte ich ein Klopp-Angebot ab

Dimitar Berbatow, Bernd Schneider, Michael Ballack: Sie alle haben jahrlang ihre Schuhe für Bayer 04 geschnürt. Doch was wurde aus diesen und weiteren ehemaligen Spielern der Werkself? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis von Bayer Leverkusen - und was sie heute machen. ©

Klopp wollte Demirbay bei den BVB-Profis - doch der ging lieber zum HSV

Der heute 27-Jährige begann seine Karriere in der Jugend bei Borussia Dortmund. In der Saison 2012/13 absolvierte Demirbay 28 Spiele für die zweite Mannschaft des BVB - und überzeugte den damaligen Cheftrainer der ersten Mannschaft, Jürgen Klopp, auf ganzer Linie. So sehr, dass Klopp dem Youngster einen Profi-Vertrag angeboten hatte, wie Demirbay nun erzählt. "Man legte mir dort einen Dreijahres-Vertrag als Profi vor. Jürgen Klopp war damals der Trainer beim BVB. Ich weiß noch, wie er mich in den Raum zum Gespräch gerufen hat und sagte: ,Komm, wir wollen dich.'"