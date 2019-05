Bericht: Hoffenheim-Star Kerem Demirbay wechselt zu Bayer Leverkusen

Der zweimalige Fußball-Nationalspieler Kerem Demirbay steht einem Medienbericht zufolge vor einem Wechsel von der TSG 1899 Hoffenheim zu Bundesliga-Rivale Bayer Leverkusen. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler soll kurz vor der Vertragsunterschrift bei den Rheinländern stehen, wie die Sport Bild am Sonntagabend berichtete. Demirbay verfügt demnach in Hoffenheim über eine Ausstiegsklausel, die er am Saisonende ziehen will. Zwischen 20 und 30 Millionen Euro soll diese ligenabhängige festgeschriebene Ablösesumme liegen.