Mr. Quintupel: Lehrtes Kesip Caran ist bisher der Torjäger der Region Hannover

Am 11. Oktober ist Kesip Caran von den Spielern des TSV Dollbergen einfach nicht zu stoppen gewesen. Im Duell der Bezirksliga 5 erzielte der Stürmer des FC Lehrte beim 8:1-Auswärtserfolg seines Teams in der Zeit zwischen 15.18 und 16.08 Uhr mit seinen fünf Toren in der 18., 27., 36., 48. und 53. Spielminute nicht nur einen echten Hattrick, sondern gleich ein so genanntes Quintupel.

Mit 13 Toren ist Caran der Torjäger Nummer eins in der Region – und das in nur etwas mehr als zehn Stunden Spielzeit. „Das ist eine wahnsinnige Bilanz“, sagt Trainer Willi Gramann. Sein torgefährlichster Spieler zeichne sich durch hervorragende Technik und hohe Geschwindigkeit aus. „Wenn Kesip mal nicht dabei ist, dann verliert unser Angriff direkt an Wirkung“, ergänzt Gramann. So geschehen bei den Niederlagen gegen den MTV Ilten oder – bis zu Carans Einwechslung – im Stadtderby gegen 06.