Kevin Broll über Dynamo Dresdens Abstieg: „Ich sehe das als Chance“

Dresden. Kevin Broll ist Dynamo Dresdens alter und neuer Stammkeeper. Mit David Yelldell haben die Schwarz-Gelben nicht nur einen Torwarttrainer geholt, dessen Initialen „DY“ gut zum Verein passen, sondern der auch Broll aus gemeinsamen Tagen bestens kennt. Im Interview nach dem Auftakttraining erzählt der 24-jährige Schlussmann, wie die Sommerpause war, wie die erste Einheit lief, wie sein Verhältnis zu Yelldell ist und wo er noch Verbesserungspotenzial bei sich sieht.

Kevin Broll, haben Sie noch alle Spieler erkannt?

Alle habe ich nicht wiedererkannt, den ein oder anderen kenne ich nur vom Fernseher oder als Gegenspieler. Aber man hat ja auch mal ein bisschen Smalltalk gehabt – auf und neben dem Platz. Die Neuzugänge finde ich eigentlich alle ganz cool. Sie haben sich für die ersten Tage, die wir uns jetzt gesehen haben, gut eingefügt – passt.

Mit dem neuen Torwarttrainer treffen Sie auf einen alten Bekannten ...

Ja, richtig, ich kenne ihn als Konkurrenten und Torwarttrainer zwei Jahre, wo ich mit ihm und Max Reule in Großaspach ein Superteam war und er noch als aktive Nummer drei da war. Ich habe mich auch riesig gefreut, dass zu uns gekommen ist und ich mit ihm hier arbeiten kann.

Wie war für Sie die erste Einheit hier auf neuem Terrain?

Rasen bleibt Rasen, bisschen bewässern könnte man ihn schon noch, aber das kriegen wir noch in den Griff. Nein, es war eigentlich ganz gut. Wie es eben im ersten Training so ist, neue Bälle – es ist alles ein bisschen komisch am Anfang. Aber es ist ja nicht so, dass ich vier Wochen nichts gemacht oder nicht mal einen Ball gesehen habe. Trotzdem fand ich es eigentlich ganz gut.

Wie gut tat die Pause?

In den ersten beiden Wochen habe ich alles beiseite geschafft, was mit Fußball zu tun hatte. Da hat mich auch niemand gefragt oder sonst was. Nur irgendwann musste man sich wieder aufpäppeln und sagen: Okay, genug gechillt, man muss wieder ranklotzen, damit man den Körper wieder in Schuss bekommt, sodass man das erste Training auch besteht. Es hat eigentlich alles gepasst, irgendwann habe ich den Schalter, der in die richtige Richtung zeigt, wieder bekommen.

Stand für Sie von Anfang an fest, dass Sie hierbleiben?

Ich kam aus der 3. Liga, da kann ich nicht irgendetwas unterschreiben, was ganz komisch ist oder so. Klar, niemand hat damit gerechnet, dass wir jetzt diesen Schritt hier machen müssen, aber so habe ich den Vertrag unterschrieben und mir war das dann auch bewusst. Man strebt als Sportler oder Fußballer immer das höchste Ziel an, das man erreichen kann mit dem Können, was man hat. Wenn man sich vielleicht noch verbessern kann, möchte man das ja auch. Aber im Endeffekt hat mich das jetzt nicht so sehr vom Hocker gerissen wie manch anderen hier in der Stadt. Ich sehe das als Chance, da noch mal voll anzugreifen, noch mal die ganze Motivation reinzupacken. Hier kann man arbeiten, wenn man das so sieht (zeigt aufs neue Trainingsgelände, d. Red.).

Waren Sie in die Verpflichtung des Torwarttrainers involviert?

Nein. Ich habe es erfahren, wer so in diesem Kreis gerade zur Auswahl steht. Ich habe natürlich mein Feedback über den David abgegeben, als ich das dann erfahren habe. Alles andere entscheiden die Funktionäre, die Geschäftsleute da oben – mit ihren Verträgen, Finanzen und keine Ahnung was, da habe ich nichts zu entscheiden. Klar konnte ich in eine Richtung weisen, habe da offen und ehrlich kommuniziert und am Ende hat es mich einfach riesig gefreut, dass ich wieder ein altbekanntes Gesicht sehe und ich schon mit ihm gearbeitet habe.

Es ist ja aber schon von Vorteil, wenn die Chemie stimmt ...

Im Endeffekt muss es noch nicht einmal die besondere Chemie sein. Ich bin ja jetzt auch nicht so der Freund wie der Neuer (Bayern-Torwart Manuel Neuer, d. Red.), der mit Tapalovic (FCB-Torwartcoach Toni Tapalovic, d. Red.) in den Urlaub geht. Aber wenn es menschlich einfach passt, ist es natürlich besser, als wenn es mit einem anderen Trainer vorher immer gestunken und gehunken hat. Aber Fakt ist: ,Brano‘ hat auch sehr gute Arbeit geleistet, er hat mich auch zu einem bisschen anderen Torwart gemacht in dem einen Jahr. Ich habe mich gut gerüstet für die kommenden Zeiten.

Haben Sie die Rückrunde noch mal für Sich analysiert?

Das Ding ist jetzt Geschichte. Ich versuche einfach zu trainieren, mein bestes im Training zu geben und mich an gewissen Punkten zu verbessern, wo ich Verbesserungspotential habe.

Welche Punkte wären denn das?

Mit dem Fuß muss ich noch gut arbeiten, obwohl ich weiß, dass ich es gut kann. Auch wenn es in manchen Spielen nicht so gut aussah. Sonst einfach an der körperlichen Fitness, generell, um vielleicht noch zwei, drei, vier Prozent raus zu kitzeln mit gewissem Training. Dann schauen wir mal.