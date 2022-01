Kevin Broll verlängert Vertrag bei Dynamo Dresden bis 2024

Kevin Broll war 2019 vom damaligen Drittligisten Sonnenhof Großaspach an die Elbe gewechselt, wo er damals den zum FC Schalke 04 abgewanderten Markus Schubert als Stammtorwart ersetzte. Seither ist der 26-Jährige ligenübergreifend eine absolute Konstante zwischen den Pfosten – dass er auch nach dem bitteren Abstieg 2020 zu seinem Vertrag stand, war für ihn selbstverständlich. In der 3. Liga war er unter allen Clubs der beste Schlussmann der Saison, blieb in 19 Spielen unbezwungen und schaffte folgerichtig den direkten Wiederaufstieg mit der Sportgemeinschaft.