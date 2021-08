Bericht: Kevin Danso nach Wirbel vor Abschied vom FC Augsburg – FCA winkt hohe Ablöse

Lens soll demnach rund 5,5 Millionen Euro für den Österreicher überweisen, durch Bonuszahlungen kann die Ablöse auf 7,5 Millionen Euro ansteigen. Der FCA wäre darüber hinaus an einem Weiterverkauf finanziell beteiligt. Im vergangenen Monat hatten die Franzosen ein Angebot für Danso abgegeben, das aber laut Manager Stefan Reuter "überhaupt nicht markgerecht war". Der FCA-Verantwortliche hatte gegenüber der Augsburger Allgemeinen beteuert, man wolle "abwarten und ihn auf keinen Fall unter Preis abgeben".

Der österreichische Profi hatte sich im Trainingslager in Tirol geweigert, weiter mit der Mannschaft zu trainieren und war deshalb sofort zurück nach Augsburg geschickt worden. "Das war natürlich ein Schlag", berichtete Trainer Markus Weinzierl und sprach von einer "Entscheidung, die wir alle nicht wollten und die uns nicht gefällt." Dansos Vertrag bei den Fuggerstädtern läuft noch bis Sommer 2024. Nachdem er zuletzt an Southampton und Düsseldorf ausgeliehen war, sollte er eigentlich eine wichtige Rolle in der Augsburger Defensive spielen.