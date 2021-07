Danso-Streit geht weiter: Augsburg-Profi lehnt Trainingsangebot ab – Gespräch soll Lösung bringen

Die Causa Kevin Danso hält den FC Augsburg weiter in Atem. Nachdem der österreichische Innenverteidiger wegen eines Trainingsstreiks – vermeintlich um einen Wechsel zu forcieren – aus dem Trainingslager des Bundesliga-Klubs nach Hause geschickt wurde, stieß er den Verein nun offenbar erneut vor den Kopf: "Wir haben ihm für Samstag ein Training in Augsburg organisiert, aber Kevin hat sich krankgemeldet", sagte Geschäftsführer Stefan Reuter dem Kicker.

Nun wolle man sich mit dem 22 Jahre alten Eigengewächs und seinem Bruder und Berater Emmanuel Danso zusammensetzen, um die Situation zu lösen: "In den nächsten Tagen ist ein Gespräch mit Kevin geplant", kündigte Reuter an und erklärte: "Es muss sich zeigen, ob es eine gemeinsame sportliche Zukunft gibt oder ob wir mit einem anderen Verein eine sinnvolle Lösung finden. Wenn das nicht gelingt, ist die einzige Möglichkeit, den Spieler an seine Pflichten zu erinnern."