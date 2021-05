Belgien atmet auf: Kevin De Bruyne muss nicht operiert werden – Ausfall zum EM-Start?

Die Hoffnungen von Belgien auf den Titelgewinn bei der Europameisterschaft haben einen Schub erhalten: Kevin De Bruyne muss nach seinen Knochenbrüchen im Gesicht während des Champions-League -Endspiels nicht operiert werden und soll nächste Woche zur Nationalmannschaft stoßen. Das sagte Nationaltrainer Roberto Martinez am Montag auf einer Pressekonferenz im Teamquartier.

Ob De Bruyne aber bereits im ersten EM-Gruppenspiel gegen Russland am 12. Juni in St. Petersburg dabei ist, ließ der Coach offen. Der frühere Bundesliga-Profi soll sich noch einige Tage erholen. Der belgische Verband rechnet damit, dass der Mittelfeldspieler am nächsten Montag zum Team stößt.