Kevin Ehlers bei Dynamo Dresden wieder im Training

Dresden. Frohe Kunde für Dynamo Dresden s Trainer Alexander Schmidt: Kevin Ehlers durfte die Corona-Quarantäne verlassen und ist beim Fußball-Zweitligisten wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der Innenverteidiger hatte zuletzt wegen positiver Corona-Testergebnisse in den Zweitliga-Partien in Regensburg (1:3) und gegen Karlsruhe (3:1) gefehlt.

Am Mittwochvormittag aber durfte Ehlers wieder mit den Kameraden in der Walter-Fritzsch-Akademie schwitzen. So stehen seine Chancen nicht schlecht, am Sonntag (13.30 Uhr) im Sachsenderby beim FC Erzgebirge Aue wieder dabei zu sein. Bislang konnte der U20-Nationalspieler erst eine Partie - beim 1:0 gegen Düsseldorf - bestreiten, da ihn eine langwierige Verletzung am Hüftbeuger monatelang und dann eben Corona wochenlang ausgebremst hatte.