Vor Duell im DFB-Pokal: Großkreutz mit Kampfansage an BVB - "In den 90 Minuten kenne ich keine Freunde"

Am Freitag trifft Kevin Großkreutz in der 1. Runde des DFB-Pokals erstmals mit dem KFC Uerdingen auf seinen Ex-Klub Borussia Dortmund. Für den erklärten BVB-Fan und langjährigen Profi des Klubs ein besonders Spiel. "Die Borussia begleitet mich von Kindesbeinen an und ich habe den Klub im Herzen, seit ich denken kann. Wenn ich ins Stadion einlaufe und auf die Tribüne schaue - das wird vor und nach dem Spiel für mich wirklich absolut emotional werden", erklärte der 31-Jährige im Interview mit Sport1.