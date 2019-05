Bericht: Chaos bei Großkreutz-Klub Uerdingen - Prozesse wegen ausstehender Gehälter

Es sollte das große Jahr des KFC Uerdingen werden. 2018 wurde der Aufstieg in die 3. Liga und damit die Rückkehr in den Profifußball gefeiert. Das nächste Ziel war der direkte Durchmarsch in die 2. Bundesliga, der mit teuren ehemalige Bundesliga-Spielern wie Kevin Großkreutz, Assani Lukimya oder Stefan Aigner gelingen sollte. Doch offenbar trügt der Schein gewaltig. Wie die Bild berichtet, hat der Drittligist mit massiven finanziellen Problemen zu kämpfen und sei wegen ausstehender Zahlungen in über 30 Gerichtsprozesse verwickelt.