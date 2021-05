Nach Abstieg des BVB-Erzrivalen: Kevin Großkreutz schreibt an Schalke 04

"Gerade in der Woche vor dem Anpfiff spürst du dieses Kribbeln und die steigende Anspannung. Fieberst du förmlich mit jeder Faser dieser Partie entgegen. Das war bei mir als Spieler so, der stolz das schwarzgelbe Meister-Trikot getragen hat. Und ist auch heute noch so. Wie für jeden Fan hier im fußballverrückten Ruhrpott", schreibt der Weltmeister von 2014 in einem Gastbeitrag für die Bild am Sonntag und richtete sich an die Schalker: "Deshalb mein tatsächlich ernsthafter Wunsch: Kommt bald zurück. Denn nix ist geiler als dieses Derby."