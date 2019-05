Eklat bei Kreisliga-Spiel: Weltmeister Kevin Großkreutz erneut heftig verprügelt

Weltmeister Kevin Großkreutz ist Opfer einer Schlägerei geworden. Am Rande eines Kreisliga-Spiels seines Heimatvereins VfL Kemminghausen , für den der ehemalige BVB-Profi neben seinem Drittliga-Engagement beim Chaos-Klub KFC Uerdingen 05 ehrenamtlich tätig ist, geriet der 30-Jährige am vergangenen Sonntag in eine wilde Prügelei mit Anhängern des Vereins Brambauer, dessen zweite Mannschaft beim dritten Team Kemminghausens gastierte.

Großkreutz war im Februar 2017 in Stuttgart in eine Schlägerei verwickelt

Die Polizei wurde zum Schauplatz des Geschehens gerufen, Großkreutz verzichtete jedoch auf eine Anzeige. "Ich will einfach nur noch meine Ruhe, hab' auf so was keinen Bock mehr", sagte der zweimalige Deutsche Meister der Bild. Hintergrund der Aussage: Großkreutz war Ende Februar 2017 bei einer Prügelei in einem Stuttgarter Rotlichtviertel schwer verletzt worden und hatte seinen Job beim VfB Stuttgart verloren.