Nach Prügel-Skandal: Großkreutz schimpft auf Instagram - "Ich kann nicht einfach wegschauen"

Hallo Fische !!! Es wird ja geschrieben und wollte nur kurz nochmal was dazu sagen . Egal wo ( auf der Straße oder halt wie jetzt auf einem Sportplatz ) ich werde immer probieren zu schlichten und wenn dann noch auf Familienväter mit Kindern und Frauen draufgehauen wird , dann finde ich das es ein muss ist . Diese Menschen sind einfach feige und sind nur stark in einer Gruppe. Das ich dann alles abbekomme und die nochmal feige sind und mit 10 Mann draufgehen ist es mir einfach Wert. Ich kann nicht einfach wegschauen. So bin ich einfach nicht . Das jetzt wieder was gesucht wird ist mir auch egal . Ich werde nie wegschauen . An deren Stelle würde ich mich einfach schämen und diese Leute darf man auch gar keine Plattform geben. Mir geht es gut und freue mich auf die Geburt von meinem Sohn am Mittwoch 🙏💯❤️ LG Fisch